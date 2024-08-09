Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, особенно RTX 4070 SUPER, пользуются большой популярностью на корейском рынке DIY среди геймеров.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER продолжают завоевывать корейский рынок DIY (сборка компьютеров своими руками), особенно популярен RTX 4070 SUPER среди геймеров. Карты SUPER-серии становятся предпочтительными для потребителей, так как они предлагают более высокую производительность по сравнению с не-SUPER-версиями по схожей цене. Даже на рынке DIY в Южной Корее карты RTX 4070 Super показывают значительное превосходство и занимают значительную долю рынка.

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Карты RTX 4080, не-SUPER-версии, теряют популярность ввиду конкуренции со стороны SUPER-версий. RTX 4080 практически полностью исчез с рынка после появления RTX 4080 SUPER с более низкой ценой. RTX 4080 SUPER быстро набрал более 4% продаж, в то время как RTX 4080 составляет менее 0,08% продаж.

Наиболее успешными продажами на рынке являются RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super. RTX 4070 Super имеет самую высокую долю рынка, составляющую более 12,73%, в то время как RTX 4070 и RTX 4070 Ti Super также продается в значительных объемах.

Ценообразование сильно влияет на продажи, и NVIDIA предлагает SUPER-версии по более низкой цене, чем не-SUPER-версии, но с большей производительностью. В результате цены на карты SUPER снижались каждый месяц, что привело к увеличению продаж.

Согласно статистике, самыми продаваемыми брендами этих графических процессоров являются Gigabyte, EMTek и MSI. Gigabyte занимает первое место по продажам RTX 4070 Super, а EMTek лидирует по продажам RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.



