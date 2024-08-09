Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER продолжают завоевывать корейский рынок DIY (сборка компьютеров своими руками), особенно популярен RTX 4070 SUPER среди геймеров. Карты SUPER-серии становятся предпочтительными для потребителей, так как они предлагают более высокую производительность по сравнению с не-SUPER-версиями по схожей цене. Даже на рынке DIY в Южной Корее карты RTX 4070 Super показывают значительное превосходство и занимают значительную долю рынка.
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Карты RTX 4080, не-SUPER-версии, теряют популярность ввиду конкуренции со стороны SUPER-версий. RTX 4080 практически полностью исчез с рынка после появления RTX 4080 SUPER с более низкой ценой. RTX 4080 SUPER быстро набрал более 4% продаж, в то время как RTX 4080 составляет менее 0,08% продаж.
Наиболее успешными продажами на рынке являются RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super. RTX 4070 Super имеет самую высокую долю рынка, составляющую более 12,73%, в то время как RTX 4070 и RTX 4070 Ti Super также продается в значительных объемах.
Ценообразование сильно влияет на продажи, и NVIDIA предлагает SUPER-версии по более низкой цене, чем не-SUPER-версии, но с большей производительностью. В результате цены на карты SUPER снижались каждый месяц, что привело к увеличению продаж.
Согласно статистике, самыми продаваемыми брендами этих графических процессоров являются Gigabyte, EMTek и MSI. Gigabyte занимает первое место по продажам RTX 4070 Super, а EMTek лидирует по продажам RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.