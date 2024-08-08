RPCS3 "PS3" Эмулятор теперь поддерживает процессоры AMD Zen 5, такие как Ryzen 9000 или Ryzen AI 300. Обновление RPCS3 V.0.0.32-16742 позволяет запускать игры PS3 без проблем на компьютерах с этими процессорами. Компания RPCS3 выпустила обновление, чтобы обеспечить совместимость с новым оборудованием Ryzen 9000 SKU, и теперь пользователи могут без проблем играть в игры PS3 на эмуляторе.
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Эмулятор RPCS3 имеет свои ограничения, и повышение производительности на более дорогих ПК не гарантировано. Этот эмулятор сильно зависит от процессора и требует оптимизации для бесперебойной работы. Даже на компьютерах с мощной видеокартой необходимо, чтобы процессор поддерживал работу эмулятора. RPCS3 доступен на операционных системах Windows, Linux и macOS.
Несмотря на то что RPCS3 поддерживает множество игр, некоторые до сих пор не могут быть загружены или испытывают проблемы с производительностью. Однако с новыми процессорами AMD Zen 5 пользователи смогут запускать игры с такой же стабильностью, как на системах с Zen 4.