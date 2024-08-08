Пользователи смогут без проблем запускать игры на процессорах Ryzen 9000 или Ryzen AI 300.

RPCS3 "PS3" Эмулятор теперь поддерживает процессоры AMD Zen 5, такие как Ryzen 9000 или Ryzen AI 300. Обновление RPCS3 V.0.0.32-16742 позволяет запускать игры PS3 без проблем на компьютерах с этими процессорами. Компания RPCS3 выпустила обновление, чтобы обеспечить совместимость с новым оборудованием Ryzen 9000 SKU, и теперь пользователи могут без проблем играть в игры PS3 на эмуляторе.

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Эмулятор RPCS3 имеет свои ограничения, и повышение производительности на более дорогих ПК не гарантировано. Этот эмулятор сильно зависит от процессора и требует оптимизации для бесперебойной работы. Даже на компьютерах с мощной видеокартой необходимо, чтобы процессор поддерживал работу эмулятора. RPCS3 доступен на операционных системах Windows, Linux и macOS.

Несмотря на то что RPCS3 поддерживает множество игр, некоторые до сих пор не могут быть загружены или испытывают проблемы с производительностью. Однако с новыми процессорами AMD Zen 5 пользователи смогут запускать игры с такой же стабильностью, как на системах с Zen 4.