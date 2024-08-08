Компания Lenovo представила гибридный ноутбук/планшет ThinkBook Plus Hybrid, который объединяет процессоры Intel Meteor Lake и Qualcomm Snapdragon для работы в режимах Windows и Android.

Компания Lenovo представила новый гибридный ноутбук/планшет ThinkBook Plus Hybrid, в котором объединены процессоры Intel Meteor Lake и Qualcomm Snapdragon. Это первое устройство, которое позволяет работать с операционными системами Windows и Android одновременно, без эмуляции. ThinkBook Plus Hybrid имеет уникальный механизм стыковки, который превращает планшет в полноценный ноутбук.

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Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 155H и Snapdragon 8+ Gen 1, а также имеет 32 ГБ памяти LPDDR5X и 1 ТБ твердотельного накопителя в клавиатурной части, и 12 ГБ памяти LPDDR5X и 256 ГБ UFS 3.1 в планшетной части. Экран ThinkBook Plus Hybrid имеет разрешение 2,8K с OLED-панелью и 100% цветовым охватом DCI-P3. Устройство оснащено батареей емкостью 113 Вт-ч и имеет два порта Thunderbolt 4 и 3,5-мм аудиоразъем.

Несмотря на все преимущества, у ThinkBook Plus Hybrid также есть некоторые недостатки. Устройство поставляется с общим хранилищем на 10 ГБ, что может быть недостаточно для многозадачного использования.

Кроме того, цена устройства достаточно высока - 15 999 юаней или $2 240 на JD.com. В настоящее время устройство продается только в Китае, но ожидается его появление в остальных странах. Lenovo представила ThinkBook Plus Hybrid на выставке CES 2024.

Это новое гибридное устройство от Lenovo предлагает потребителям возможность использовать одновременно две операционные системы - Windows и Android.



