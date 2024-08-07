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ddr22
Samsung представила игровой монитор Odyssey G80SD 4K QD-OLED 32″ 4K 240 Гц по цене $1550
Монитор оснащен 32-дюймовым OLED экраном, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс GtG.

Samsung представила игровой монитор Odyssey G80SD 4K QD-OLED в Китае, который будет продаваться после предварительного заказа. Монитор будет доступен с 8 августа, а продажи начнутся 14 августа. Он будет продаваться по цене 11 079 юаней или 1550 долларов США.
Odyssey G80SD оснащен 32-дюймовым экраном с использованием слоя квантовых точек на OLED-панели, что позволяет повысить яркость. Экран обеспечивает частоту обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс GtG. Он имеет статическую контрастность 1 000 000:1 и поддерживает HDR10. Монитор работает на процессоре Samsung NQ8 AI третьего поколения, который поддерживает переменную частоту обновления и AMD FreeSync Premium Pro.

Монитор также обладает настоящей 10-битной глубиной цвета, обеспечивающей 1,07 миллиарда цветов. Углы обзора составляют 178/178 градусов, цветовая гамма включает 99% цветового пространства DCI-P3. Монитор оснащен встроенным приложением Smart TV для просмотра онлайн-контента и поддерживает воспроизведение 4K-видео с улучшениями AI для оптимизации движущихся объектов.

С точки зрения эргономики, Odyssey G80SD имеет регулируемые параметры панорамирования, наклона и вертикального поворота, а также регулируемую высоту и возможность установки на стену с помощью крепления VESA.

Монитор поддерживает различные порты подключения, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, а также порты USB 3.0 для подключения периферийных устройств. Он также оснащен кольцом RGB LED Turbo Light на задней панели, которое можно настроить по своему вкусу.

#samsung
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