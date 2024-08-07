Samsung представила игровой монитор Odyssey G80SD 4K QD-OLED в Китае, который будет продаваться после предварительного заказа. Монитор будет доступен с 8 августа, а продажи начнутся 14 августа. Он будет продаваться по цене 11 079 юаней или 1550 долларов США.
Odyssey G80SD оснащен 32-дюймовым экраном с использованием слоя квантовых точек на OLED-панели, что позволяет повысить яркость. Экран обеспечивает частоту обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс GtG. Он имеет статическую контрастность 1 000 000:1 и поддерживает HDR10. Монитор работает на процессоре Samsung NQ8 AI третьего поколения, который поддерживает переменную частоту обновления и AMD FreeSync Premium Pro.
Монитор также обладает настоящей 10-битной глубиной цвета, обеспечивающей 1,07 миллиарда цветов. Углы обзора составляют 178/178 градусов, цветовая гамма включает 99% цветового пространства DCI-P3. Монитор оснащен встроенным приложением Smart TV для просмотра онлайн-контента и поддерживает воспроизведение 4K-видео с улучшениями AI для оптимизации движущихся объектов.
С точки зрения эргономики, Odyssey G80SD имеет регулируемые параметры панорамирования, наклона и вертикального поворота, а также регулируемую высоту и возможность установки на стену с помощью крепления VESA.
Монитор поддерживает различные порты подключения, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, а также порты USB 3.0 для подключения периферийных устройств. Он также оснащен кольцом RGB LED Turbo Light на задней панели, которое можно настроить по своему вкусу.
Samsung представила игровой монитор Odyssey G80SD 4K QD-OLED в Китае, который будет продаваться после предварительного заказа. Монитор будет доступен с 8 августа, а продажи начнутся 14 августа. Он будет продаваться по цене 11 079 юаней или 1550 долларов США.