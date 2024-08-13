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Популярный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060 будет снят с производства в ближайшее время

Причиной являются исчезающие запасы данного процессора, а также переход компании на серию RTX 4060
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Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060, который является самым популярным GPU в Steam, будет снят с производства. Компания NVIDIA объявила своим партнерам о прекращении производства RTX 3060 и оставила для заказа только одну партию. Это означает, что AIB должны сделать последний заказ, чтобы заполучить этот бюджетный GPU, прежде чем он исчезнет с рынка.
Не указано, будет ли снята с производства 8 ГБ или 12 ГБ версия RTX 3060, но, вероятно, обе они будут прекращены, так как используют одну и ту же матрицу GPU. Несколько AIB уже уведомлены о распределении последней партии GPU, а другие получат ее в ближайшие несколько месяцев. Однако RTX 3060 останется на рынке еще на несколько месяцев, так как еще есть запасы этого графического процессора в различных магазинах.

На данный момент NVIDIA GeForce RTX 3060 является самым продаваемым GPU в нескольких розничных магазинах и самым популярным в последнем опросе Steam Hardware Survey. Оно занимает первое место среди других бюджетных GPU, таких как GTX 1650 и RTX 3060 Ti. Даже на платформах Amazon и Newegg RTX 3060 также является самым продаваемым графическим процессором. Это говорит о том, что RTX 3060 пользуется большой популярностью среди миллионов геймеров по всему миру и превосходит по продажам графический процессор текущего поколения RTX 4060.

Таким образом, снятие с производства GeForce RTX 3060 может означать конец его доступности на рынке в ближайшем будущем. Но в настоящее время он продолжает быть одним из самых популярных графических процессоров и остается доступным для покупки в различных магазинах. Пользователи, желающие приобрести RTX 3060, могут успеть сделать это до того, как его запасы полностью исчезнут.

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