Компания MediaTek планирует выпустить флагманский чипсет Dimensity 9400 в октябре, что, по мнению генерального директора, приведет к 50-процентному росту доходов за год.

Тайваньский производитель полупроводников MediaTek собирается выпустить свой новый флагманский чипсет, Dimensity 9400, в октябре. Ожидается, что этот чипсет будет использоваться в смартфонах и будет производиться на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения, подобно Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Генеральный директор MediaTek, Рик Цай, выразил свою уверенность в успехе нового чипсета и прогнозирует, что он приведет к увеличению годового дохода компании на 50%.

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Исходя из ранее сообщенных данных, Dimensity 9300 уже принес доход в размере 1 миллиарда долларов MediaTek. Компания надеется на то, что Dimensity 9400 повторит этот успех. Рик Цай также отмечает, что компания ожидает возвращения к обычным сезонным тенденциям во втором полугодии 2024 года, а успех Dimensity 9400 будет зависеть от спроса на потребительские товары.

Samsung планирует использовать Dimensity 9300+ от MediaTek для своих планшетов серии Galaxy Tab S10, чтобы получить преимущество перед Qualcomm.

Dimensity 9400, подобно своему предшественнику, Dimensity 9300, будет полагаться на производительные ядра, а не на энергоэффективные ядра, чтобы обеспечить высокую одноядерную и многоядерную производительность. Кроме того, ожидается, что новый чипсет будет иметь самую большую матрицу в истории, площадью 150 мм² и 30 миллиардами транзисторов, что позволит ему иметь большой кэш и обновленный блок нейронной обработки. Эти улучшения должны повысить возможности генеративного искусственного интеллекта на устройстве.