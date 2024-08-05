Оверклокер Джефф Гирлинг смог разогнать Raspberry Pi 5 до рекордной частоты 3,4 ГГц.

Оверклокер Джефф Гирлинг смог установить новый мировой рекорд по разгону Raspberry Pi 5, достигнув частоты 3,4 ГГц с использованием нескольких решений охлаждения. До этого рекорд принадлежал Томасу Кайзеру, который достиг частоты 3,3 ГГц. Однако достижение таких высоких частот не было простым заданием. Ранее существовали ограничения по напряжению, которые мешали достижению частот выше 3,0 ГГц. Но после выхода новой прошивки и патча для эмуляции NUMA эти ограничения были преодолены.

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Для достижения частоты 3,3 ГГц, Гирлинг применил пользовательский код и настройки напряжения. Но достижение стабильной частоты 3,4 ГГц было гораздо сложнее. В результате использования различных методов охлаждения, включая элементы Пельтье и вентилятор Noctua, Гирлинг смог достичь частоты 3,4 ГГц, но его система все еще получала ошибки памяти. Он решил эту проблему, установив еще один радиатор и повысив напряжение до 1,08 В.

Raspberry Pi 5 с достигнутой частотой 3,4 ГГц набрала в тестах Geekbench 6 1121 балл по одному ядру и 2219 баллов по нескольким ядрам, что превышает предыдущие рекорды. Однако Гирлинг не рекомендует пробовать разгон Raspberry Pi 5 дома, поскольку устройство потребляет целых 20 Вт на таких высоких частотах и его использование в обычных условиях не является практичным.