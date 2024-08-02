Однако утечка не содержит информации о конкретных аппаратных изменениях.

Утечка спецификаций PlayStation 5 Pro намекает на то, что консоль может предложить значительное улучшение в производительности трассировки лучей. Эксперты Digital Foundry отмечают, что новые функции трассировки лучей, такие как механизм двойного пересечения и улучшение отпечатка BVH, могут привести к значительному повышению производительности. Эти функции могут ускорить движение текстурных блоков и уплотнение BVH, что позволит снизить затраты на трассировку лучей и использование памяти. В результате PlayStation 5 Pro может достичь в четыре раза большей производительности трассировки лучей по сравнению с базовой моделью. Однако утечка не содержит информации о конкретных аппаратных изменениях и возможности обхода, что может быть важным аспектом трассировки лучей.

Если PlayStation 5 Pro не будет обладать достаточным ускорением RTX, то трассировка путей может остаться слишком амбициозной. В то время как старые игры с трассировкой смогут работать на новой консоли, более современные игры, такие как те, которые разработаны на Unreal Engine 5, могут столкнуться с ограничениями. Это связано с тем, что игры должны быть совместимы с базовой моделью PlayStation 5, и поэтому PlayStation 5 Pro может ограничиться некоторыми амбициозными требованиями трассировки лучей.

Официальное представление PlayStation 5 Pro пока не произошло, но с учетом того, что консоль будет выпущена до конца года, ожидается, что презентация состоится в ближайшие недели.