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ddr22
PlayStation 5 Pro будет в 4 раза быстрее в трассировке лучей по сравнению с базовой моделью
Однако утечка не содержит информации о конкретных аппаратных изменениях.

Утечка спецификаций PlayStation 5 Pro намекает на то, что консоль может предложить значительное улучшение в производительности трассировки лучей. Эксперты Digital Foundry отмечают, что новые функции трассировки лучей, такие как механизм двойного пересечения и улучшение отпечатка BVH, могут привести к значительному повышению производительности. Эти функции могут ускорить движение текстурных блоков и уплотнение BVH, что позволит снизить затраты на трассировку лучей и использование памяти. В результате PlayStation 5 Pro может достичь в четыре раза большей производительности трассировки лучей по сравнению с базовой моделью. Однако утечка не содержит информации о конкретных аппаратных изменениях и возможности обхода, что может быть важным аспектом трассировки лучей.

 Если PlayStation 5 Pro не будет обладать достаточным ускорением RTX, то трассировка путей может остаться слишком амбициозной. В то время как старые игры с трассировкой смогут работать на новой консоли, более современные игры, такие как те, которые разработаны на Unreal Engine 5, могут столкнуться с ограничениями. Это связано с тем, что игры должны быть совместимы с базовой моделью PlayStation 5, и поэтому PlayStation 5 Pro может ограничиться некоторыми амбициозными требованиями трассировки лучей.
Официальное представление PlayStation 5 Pro пока не произошло, но с учетом того, что консоль будет выпущена до конца года, ожидается, что презентация состоится в ближайшие недели.

#playstation 5 pro
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