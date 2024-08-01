AMD представила графические процессоры Radeon 890M и Radeon 880M на базе архитектуры RDNA 3.5.

Графические процессоры AMD Radeon 890M и Radeon 880M, основанные на архитектуре RDNA 3.5, устанавливают новые рекорды производительности для iGPU.

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Эти процессоры были подробно рассмотрены компанией Golden Pig Upgrade. Архитектура RDNA 3.5 является значительным улучшением по сравнению с предшественницей RDNA 3, что позволяет AMD достичь выдающихся результатов.



Radeon 890M и Radeon 880M предлагают улучшенные технические характеристики по сравнению с предыдущими моделями.

Radeon 890M оснащен 16 вычислительными блоками или 1024 ядрами, а Radeon 880M - 12 вычислительными блоками или 768 ядрами. Флагманская конфигурация, Radeon 890M, имеет на 33% больше ядер по сравнению с предшественником Radeon 780M.



В сравнительных тестах, проведенных Golden Pig Upgrade, iGPU Radeon 890M и Radeon 880M показали высокую производительность.

Они опередили чипы Hawk Point и Meteor Lake на 18% (890M) и 16% (880M) в стандартных играх AAA и на 41% (890M) и 40% (880M) в онлайн-играх (eSports) по сравнению с GPU RDNA 3. Игровая производительность этих iGPU значительно превосходит предшественников.

Кроме того, были проведены тесты производительности с внешними видеокартами. Конфигурация с подключенной внешней видеокартой GeForce RTX 4060 демонстрирует высокую производительность, особенно при использовании интерфейса PCIe 4.0 x8.

Архитектура RDNA 3.5 является важным шагом в развитии iGPU от AMD. Radeon 890M и Radeon 880M позволяют получить высокую производительность и улучшенную графику в играх.

Эти новые модели являются новым стандартом для интегрированных графических процессоров.