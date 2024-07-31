Команда BioWare занялась созданием игры много лет, чтобы сделать все правильно.

На выступлении на Comic-Con 2024 BioWare представила актеров озвучки и рассказала о своей новой игре Dragon Age: The Veilguard. Творческий директор Джон Эплер и директор по творческой деятельности Эшли Барлоу рассказали о том, почему разработка игры заняла так много времени. Они утверждают, что BioWare хотела сделать все правильно, поэтому работала долго над игрой. Запись озвучки для 700 персонажей потребовала около 80 000-140 000 реплик, что является значительным объемом. Однако, не все персонажи имеют много голосовых реплик, поэтому общее количество голосовых линий в игре будет меньше, чем в других играх, таких как Red Dead Redemption 2 и Starfield.

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Джон Эплер также уточнил, что необязательно читать комиксы и романы, чтобы понять сюжет игры. Однако, персонажи из комиксов появятся в игре, что создаст преемственность и дополнительный контекст для игроков. Разработчики стремятся удовлетворить и тех, кто не знаком с этими материалами, и тех, кто хочет полностью погрузиться в историю игры.

К сожалению, Dragon Age: The Veilguard не будет представлена на Gamescom 2024. Однако, EA сообщила, что игра все еще планируется на выпуск осенью 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.