Warner Bros. Games объявила о выходе нового расширения Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, которое будет доступно для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation и PC.

Компания Warner Bros. Games анонсировала выпуск нового расширения Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, которое добавит в игру шесть новых персонажей. Дополнение станет доступно в цифровом виде 24 сентября для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation и PC. Новое дополнение предложит новый кинематографический сюжет, который продолжит существующий сюжетный режим игры. После уничтожения врагов, угрожавших миру бога огня Лю Канга, на смену им приходит новая угроза из альтернативной временной шкалы, возглавляемая Титаном Хавиком. Игрокам предстоит собрать армию, чтобы противостоять этой опасности.

В состав дополнения Kombat Pack 2 войдут такие вернувшиеся бойцы, как Noob Saibot, Cyrax и Sektor, а также новые приглашенные бойцы: Ghostface, T-1000 (Терминатор) и Конан-варвар. Однако для получения Kombat Pack 2 нужно будет приобрести расширение Khaos Reigns, которое стоит $49,99 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, и $39,99 для Nintendo Switch. Тем, кто уже обладает игрой Mortal Kombat 1, будет предложено бесплатное контентное обновление, включающее функцию Animalities, позволяющую персонажам превращаться в своих зверей для уничтожения противников.



Помимо этого, владельцы Mortal Kombat 1 получат бесплатный скин персонажа MK 95 Scorpion, вдохновленный оригинальным фильмом Mortal Kombat. Игроки уже могут оформить предварительный заказ на расширение, которое также включает Kombat Pack 2. Все предзаказчики получат четыре новых скина, включая Свадебного Скорпиона, Императрицу Милину, а также версии Sub-Zero и Noob Saibot из Ultimate Mortal Kombat 3. Некоторые бойцы, такие как Ghostface, T-1000 и Conan the Barbarian, появятся после релиза, но обладатели расширения Khaos Reigns получат доступ к ним на неделю раньше.