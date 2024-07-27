Новая модель, известная также как Pixel Pro Fold, будет выпущена вместе со стандартными моделями серии Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro будет выпускаться в новом форм-факторе, с квадратным соотношением сторон, более высоким внешним дисплеем и другими характеристиками. Это будет представлено на мероприятии Made by Google 13 августа. Эта новая модель, известная как Pixel 9 Pro Fold, будет поставляться вместе с другими стандартными моделями серии Pixel 9.

Pixel 9 Pro Fold отличается от предшествующей модели Pixel Fold. Оригинальная модель имела непривычное соотношение сторон, где внутренний дисплей был слишком широким, что затрудняло работу с устройством одной рукой. Однако, в новой модели Pixel 9 Pro Fold, Google применила другой подход к дизайну дисплея. Внутренний дисплей увеличен до 8 дюймов и имеет более квадратную форму. Это значительное изменение, которое делает задачи, такие как набор текста, более комфортными для пользователя. Кроме того, разрешение и яркость дисплея также улучшены.



Внешний дисплей также претерпел изменения. Он стал более высоким и имеет диагональ 6,24 дюйма. Также была улучшена яркость и разрешение этого дисплея. В новом Pixel 9 Pro Fold улучшенные характеристики дисплея делают его сходным с OnePlus Open.



Хотя мало что известно о складке дисплея, новая модель Pixel 9 Pro Fold предлагает надежду на большие улучшения. Более ранние утечки говорят о том, что толщина сложенной модели будет меньше, чем у Galaxy Z Fold 6.