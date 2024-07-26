Недавно появившиеся вакансии от разработчика Shift Up указывают на возможность разработки порта игры Stellar Blade на ПК, а также появление дополнительного контента.

Как сообщается на форуме Tech4Gamers, в сети появилось два объявления о вакансиях от разработчика Shift Up, связанных с игрой. Студия ищет дизайнера боевых действий для разработки на ПК, и в этом объявлении требуется наличие навыков, связанных с ПК, таких как дизайн и работа с данными, что позволяет предположить, что порт будет выпущен в какой-то момент. Кроме того, Shift Up ищет Боевого дизайнера - Создателя монстров для создания навыков монстров, дизайна ИИ и работы с данными. Это говорит о том, что в будущем в Stellar Blade может появиться дополнительный контент, в который войдут новые монстры.

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Несмотря на то, что выход Stellar Blade для ПК и дополнительного контента еще не подтвержден, это уже не первый случай, когда мы слышим о них. Еще в мае в документации, подготовленной студией для первичного размещения акций, упоминалось и то, и другое, но все равно приятно слышать, что планы, похоже, реализуются.

Stellar Blade - это фантастический экшен и один из эксклюзивов PlayStation, в который обязательно нужно поиграть после того, как дети лягут спать.