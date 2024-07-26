Утечка информации от Jaykihn показала прирост в многопоточной производительности до 18% при 250 Вт.

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake-S» для настольных ПК был подвергнут тестированию, которое позволяет сравнить его производительность с моделью 14900K. Утечка показала прирост многопоточной производительности на 18% при использовании чипа 285K по сравнению с 14900K. Также было отмечено, что процессор 285K набрал более 43K баллов в тесте Cinebench при мощности TDP 250 Вт. Утечка данных представила результаты тестирования двух вариантов процессора 285K - одного в состоянии ES2 и другого в состоянии QS, который является ближе к финальной версии розничного процессора.

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Спецификации процессора 285K указывают на присутствие 24 ядер - 8 P-ядер и 16 E-ядер, и общий пул кэша в 76 МБ. Была также упомянута тактовая частота процессора 5 ГГц. Несмотря на то, что эти данные не официальные, они предоставляют представление о потенциальной производительности нового процессора от Intel.

Опубликованные результаты бенчмарков также показали, что процессор 285K обладает высокой производительностью в многопоточных тестах, превосходя даже флагманский чип от AMD - Ryzen 9 9950X «Zen 5» в его стоковой конфигурации. Однако стоит отметить, что Zen 5 работает при мощности около 170 Вт, что делает сравнение с Arrow Lake-S, работающим на 250 Вт, не совсем корректным.