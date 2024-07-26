Эти устройства представляют специальную ограниченную серию, разработанную специально для спортсменов.

Компания Samsung успешно доставила 17 000 эксклюзивных версий Galaxy Z Flip 6, созданных специально для участников Олимпийских игр 2024 года в Париже. Samsung является одним из главных спонсоров Олимпийских игр и выбрала этот город для своего мероприятия Unpacked, на котором были представлены новые устройства. Олимпийское издание Galaxy Z Flip 6 отличается от стандартной модели некоторыми сервисами и приложениями, помогающими спортсменам максимально эффективно использовать время в Париже. Телефон будет поставляться с 100 ГБ данных 5G на eSim.

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Samsung является долгосрочным спонсором Олимпийских игр, начиная с 1988 года, и продолжает поддерживать это наследие. Компания регулярно выпускает специальные олимпийские версии своих устройств, и Galaxy Z Flip 6 не стал исключением. Марка также продолжает дарить участникам Олимпийских игр предыдущих лет бесплатные смартфоны, демонстрируя свою приверженность спортивному событию.

Эксклюзивная олимпийская версия Galaxy Z Flip 6 имеет специальные сервисы, приложения и функции, которые помогут спортсменам максимально использовать свое время в Париже. Например, встроенное олимпийское приложение, доступное только участникам, поможет им организовать свои дела и использовать общественный транспорт. Технология Galaxy AI также играет важную роль в улучшении опыта использования устройства спортсменами. Она предлагает функции, такие как "Живой перевод" и "Переводчик", которые могут быть полезными в коммуникации на разных языках.