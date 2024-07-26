Sony эксклюзивно поставляла Apple различные камеры для своих телефонов, и в линейке iPhone 16 ситуация, как ожидается, не изменится.

Компания Apple, нарушив монополию Sony, намерена получить от Samsung 48-мегапиксельные сенсоры для своих будущих моделей iPhone, включая iPhone 18. Ранее Sony эксклюзивно поставляла камеры для телефонов Apple, и это будет продолжаться в линейке iPhone 16. Однако уже в 2026 году монополия Sony может быть подорвана, так как аналитики предполагают, что Samsung войдет в цепочку поставок оптики для iPhone 18. Пока не ясно, Samsung будет поставлять камеры для всего семейства iPhone 18 или только для некоторых моделей.

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Аналитик TF International Securities, Минг-Чи Куо, предполагает, что Samsung также намерена войти на рынок сенсоров и разорвать железную хватку Sony. Корейский производитель планирует поставлять камеры с разрешением 48 Мп и размером сенсора 1/2,6 дюйма. Снижение стоимости компонентов для смартфонов является важным аспектом для таких компаний, как Apple, чтобы избежать риска падения продаж из-за высоких цен.

Ожидается, что Apple начнет пилотный проект с Samsung, чтобы убедиться в качестве его сенсоров. Apple стремится получать высококачественные компоненты, доставляемые стабильными партиями. Компания не стесняется разрывать связи с поставщиками, которые не соответствуют ее требованиям к качеству или остаются только в роли резервного поставщика. Тем не менее, если планы Samsung окажутся успешными, она сможет отнять долю рынка у Sony через несколько лет.