Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra начнут массово производить в августе.

Компания Samsung планирует использовать процессор Dimensity 9300+ от MediaTek для своих планшетов серии Galaxy Tab S10, чтобы получить преимущество перед Qualcomm. Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra будут запущены в серийное производство в августе, и Samsung планирует использовать чип MediaTek в своем флагманском семействе планшетов. Повышение цен на чипсеты Qualcomm заставляет Samsung искать альтернативные варианты, чтобы снизить затраты на компоненты или увеличить свою прибыль. Сотрудничество с MediaTek дает Samsung больше возможностей для переговоров с Qualcomm, возможно, о снижении цен на Snapdragon чипы.

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Стоимость использования чипсетов Qualcomm составила 18% от общих затрат Samsung на производство смартфонов в 2023 году. Переход на MediaTek должен снизить эту долю. Многие обозреватели считают, что Dimensity 9300+ является лучшим выбором для Galaxy Tab S10, так как он работает лучше и дешевле Snapdragon 8 Gen 3. Также MediaTek получает возможность продемонстрировать свои возможности и наладить долгосрочное партнерство с Samsung для использования своих чипсетов в флагманских телефонах компании.

Также сообщается, что Samsung будет поставлять 48-мегапиксельные сенсоры от Samsung для iPhone 18, нарушая монополию Sony. Компания создала специальную команду для этого проекта. Еще ранее появилась информация о том, что Samsung тестирует чипсет MediaTek для новой серии Galaxy S25, возможно Dimensity 9400. Источник в полупроводниковой отрасли предупреждает, что если Samsung будет продолжать зависеть от Qualcomm, компания потеряет свою власть, в то время как MediaTek может быть идеальным союзником для Samsung.