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ddr22
Появилось изображение первого скина мифического оружия в Overwatch 2
В Overwatch 2 был показан первый скин для мифического оружия, который предназначен для Рейнхарда и называется Bound Demon Reinhardt Mythic Weapon Skin.

Blizzard Entertainment представила первый скин для мифического оружия в игре Overwatch 2, который доступен для приобретения в магазине Mythic Shop. Этот скин предназначен для персонажа Рейнхардта и называется Bound Demon Reinhardt Mythic Weapon Skin. Оружие реагирует на движения игрока, оживая в его руках, и вспыхивает огнем при успешном убийстве врага, символизируя питание демона внутри оружия.
Mythic Weapon Skin доступен в нескольких вариантах покупки. Базовый скин можно приобрести за 50 мифических осколков, что эквивалентно 39,99 долларам США. Однако, мифические осколки можно получить только через Premium Battle Pass. Игроки также могут разблокировать три различных уровня эффектов на оружии, такие как особый блеск или реактивные эффекты уничтожения.

Компания Blizzard Entertainment предлагает специальный комплект скинов для мифического оружия Рейнхардта, который доступен на ограниченное время. Этот комплект включает базовый мифический скин для оружия Рейнхардта, 2 000 монет Overwatch и 20 пропусков уровней Battle Pass.

Разработчики игры описывают процесс создания Bound Demon Reinhardt Mythic Weapon Skin и объясняют, что выбор темы связан с желанием сделать оружие огненным и живым. Они также отмечают, что анимация оружия должна быть плавной и приятной для игрока.

#overwatch 2
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