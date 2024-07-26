Возникли сомнения в том, что скриншот CPU-z относится именно к этой модели, поскольку возможно, что он относится к более низкой модели Core Ultra 5 245K.

Флагманский настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake» был замечен с 24 ядрами, 24 потоками, 76 МБ кэша и тактовой частотой 5 ГГц. Возникли вопросы о том, что фото CPU-z может относиться к другой модели процессора, возможно Core Ultra 5 245K, так как у него более низкая тактовая частота. Однако это не исключает появление новых чипов Core Ultra 200K на платформе LGA 1851.

Информация о процессоре Intel Core Ultra 9 285K указывает на его принадлежность к семейству Arrow Lake-S для настольных ПК. Этот процессор заменит модель Core i9-14900K в качестве нового флагмана. Из утечек мы также можем узнать, что работают над разработкой чипов Core Ultra 200K, которые также будут на платформе LGA 1851.

Спецификации Intel Core Ultra 9 285K указывают на 24 ядра, 24 потока и 76 МБ Smart Cache. Также стало известно, что тактовая частота этого процессора составляет 5,0 ГГц. Он имеет технологический узел 7 нм, хотя неизвестно, основан ли он на техпроцессе N3B от TSMC или 20A от Intel. По сравнению с предыдущими моделями Core i9 тактовая частота Intel Core Ultra 9 285K немного ниже, но это все равно хороший показатель для новой архитектуры процессора.



Ожидается, что процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake» будет доступен в октябре 2024 года. Он будет включать в себя три разблокированных SKU: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Все эти процессоры будут совместимы с новейшими материнскими платами Z890 с сокетом LGA 1851.