Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra поступят в производство в августе.

Samsung готовится к выпуску новой серии флагманских планшетов Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. По информации аналитика, производство этих моделей начнется в августе, а запуск ожидается в октябре текущего года. Однако в последних обновлениях появилась информация о том, что базовая версия планшета, которая ранее была ожидаема, может быть исключена из линейки. Это было вызвано решением Samsung сосредоточиться на выпуске двух крупных моделей, что позволит значительно сократить расходы компании.

Точные даты запуска Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra оставляются предметом спекуляций, но ожидается, что они будут доступны в октябре. Аналитик Росс Янг сообщил, что нет информации о панели или других деталях базовой версии Galaxy Tab S10. Судя по опыту Янга, Samsung, вероятно, отказалась от выпуска планшета меньшего размера, предпочитая сосредоточиться на более крупных моделях.



Понятно, что продажи iPad продолжают снижаться, поэтому Samsung решила не продолжать инвестировать в массовое производство планшета, который может не окупиться. Вместо этого компания сосредоточит свое внимание на Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, чтобы предоставить более качественные возможности благодаря увеличенной площади экрана, более емкой батарее и усовершенствованному программному обеспечению.



Ожидается, что производство Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra начнется в августе, а запуск моделей состоится в октябре. Цвета планшетов будут серый и серебристый. Предыдущие рендеры Galaxy Tab S10 Ultra показали отсутствие существенного изменения внешнего дизайна. Также известно, что новые модели будут оснащены чипсетом Dimensity 9300+ от MediaTek, который, хоть и медленнее, чем M4 от Apple, но быстрее Snapdragon 8 Gen 3 и более доступен по стоимости. Неясно, является ли это временным сотрудничеством между MediaTek и Samsung, и возможно, что будущие версии планшетов будут использовать более производительные чипсеты, например, Dimensity 9400.