Она стоит около $100 и поддерживает процессоры Zen 5 от AMD, включая Ryzen 9 9900X

Maxsun представила свою последнюю бюджетную AM5-материнскую плату Terminator B650M стоимостью $100 с поддержкой процессоров AMD Zen 5. Продукция Maxsun в целом считается достойной для бюджетного рынка, к тому же компания известна своими графическими процессорами серии MGG, которые отличаются высококлассным дизайном охлаждения и элегантной эстетикой.

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Что касается материнских плат, то Maxsun предлагает серию Terminator, например, B760M Terminator, о которой мы уже рассказывали ранее. Однако с новой моделью Terminator B650M WIFI компания Maxsun планирует перейти на новейшие процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 Desktop. Что касается спецификаций, то материнские платы Maxsun Terminator B650M WIFI поддерживают настольные процессоры AMD серии Ryzen 9000, вплоть до 12-ядерных Ryzen 9 9900X.

Учитывая универсальность типа сокета AM5, потребители могут использовать с этой материнской платой процессоры Ryzen серий 7000, 8000 и 9000, что обеспечивает ее широкую совместимость. Кроме того, Terminator B650M WIFI оснащена 11-фазным блоком питания с 8+2+1 фазой 50A DrMOS VRAM, который разработан с учетом особенностей чипсета B650M. Интересно, что Maxsun указала поддержку до Ryzen 9 9900X, который имеет TDP 120 Вт, а также Ryzen 9 7950X, который имеет TDP 170 Вт.

Maxsun B650M оснащена 4 слотами DDR5 DIMM, рассчитанными на поддержку до 192 ГБ двухканальной памяти с частотой до 8000 МТ/с (EXPO). Для хранения данных имеется 2 слотами PCIe 4.0 M.2 и портами SATA.