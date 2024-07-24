По последним утечкам информации, ожидается, что новая линейка iPhone 17 от Apple принесет с собой ряд значительных изменений в дизайне и характеристиках.

Анонс iPhone 16 уже близок, и мы слышим множество подробностей о том, как может выглядеть линейка. По разным данным, есть предположение, что дизайн моделей «Pro» будет более или менее похож на текущие варианты. С другой стороны, у Apple большие планы на линейку iPhone 17, поскольку она планирует представить новый вариант «Slim» с радикальными изменениями в дизайне.

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Ранние отчеты предполагали, что Apple откажется от модели iPhone 17 Plus в пользу новой модели Slim, которая будет располагаться над iPhone 17 Pro Max, и, судя по информации, она будет продаваться как модель высшего класса. Если новость имеет под собой почву, то iPhone 16 Plus может стать последним в своем роде, представленным в конце этого года. Ice Universe поделился информацией на Weibo, заявив, что в следующем году линейка iPhone будет совсем другой, чем сейчас.

Все четыре модели iPhone 17 будут оснащены дисплеем LTPO, а это значит, что технология ProMotion наконец-то появится в стандартной модели iPhone. Это позволит iPhone 17 впервые похвастаться частотой обновления 120 Гц, и это может отразиться на его цене. Функция ProMotion уже некоторое время присутствует в моделях Pro, и настало время, чтобы компания распространила ее и на недорогие версии устройств. Модели iPhone 17 Pro также получат ряд обновлений: до 12 Гб оперативной памяти и трехлинзовую камеру, которая осталась прежней, но получила усовершенствованные датчики.

Кроме того, предполагается, что устройства будут оснащены обновленными внутренними компонентами, включая A19 Pro на базе 2-нм техпроцесса TSMC для повышения вычислительной и графической производительности. Что касается iPhone 17 Slim, то, по слухам, устройство также будет оснащено чипом A19 Pro, таким же, как и модели Pro, но компания может изменить количество ядер в чипе, чтобы обозначить его как самую старшую модель серии. Однако есть предположение, что Slim будет оснащен двойной камерой, алюминиевым корпусом и 8 ГБ оперативной памяти.



