Отчеты о недавнем бенчмарке показывают, что iGPU AMD Radeon 880M "RDNA 3.5" имеет схожую производительность с iGPU Radeon 780M "RDNA 3"

Бенчмарки iGPU AMD Radeon 880M RDNA 3.5 показывают, что его производительность схожа с iGPU Radeon 780M RDNA 3. Недавно был замечен ноутбук ASUS Zenbook S16, оснащенный APU AMD Ryzen AI 9 365 и графикой Radeon 880M. В тесте OpenCL iGPU Radeon 880M набрал 30 521 балл. Это примерно соответствует результату Radeon 780M, который составляет 31 337 баллов. Однако для достоверного сравнения и оценки производительности необходимо больше данных. ASUS заявляла, что Radeon 880M будет на 15% быстрее, чем 780M, но это утверждение требует подтверждения в сторонних обзорах и бенчмарках.

Производительность Radeon 880M пока не достигает уровня графических процессоров начального уровня, таких как RTX 3050. Однако ноутбуки ASUS с Ryzen AI 300 предлагают разные конфигурации, включая APU Ryzen AI 9 365 и Ryzen AI 9 HX 370, которые работают в паре с дискретными GPU RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070. Эта линейка ноутбуков предлагает возможность играть на высоких настройках с высокой частотой кадров.

Архитектура RDNA 3.5, используемая в графике Radeon 880M, должна стать надежным игровым решением и конкурировать с архитектурами Xe-LPG от Intel и Adreno GPU от Qualcomm. Благодаря таким функциям, как FSR 3, AFMF, HYPR-RX и Frame-Gen, ожидается, что RDNA 3.5 будет обеспечивать высокую производительность в играх.