Разработчики вырезали эту функцию из игры при ее выпуске в 2015 году, но моддер 'Freak' создал новый мод, чтобы вернуть ее обратно

Моддер 'Freak' выпустил новый интересный мод, который восстанавливает концепцию репутации в The Witcher 3. Разработчики CD Projekt Red вырезали концепцию репутации из игры, когда она была выпущена в 2015 году, но этот новый мод призван восстановить эту функцию. При использовании мода выбор и поведение игрока соответствуют очкам репутации в разных регионах.

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Мод включает в себя пять уровней репутации, в том числе "ненавистный", "неприятный", "нейтральный", "приятный" и "уважаемый". Каждый уровень соответствует диапазону очков репутации Геральта в регионе. По словам моддера, различные уровни репутации будут влиять на экономику соответствующего региона. Кроме того, влиянию подвергаются все постельные сцены и торговые операции.

Что еще интересно, так это то, что исход некоторых квестов, основанных на выборе Геральта, будет влиять на репутацию Геральта в регионе, набирая или теряя ее. Этот мод доступен только для PC-версии игры, и помимо работы на обычной версии игры, он также совместим с next-gen версией.