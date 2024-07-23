Эти изменения позволят AMD конкурировать с NVIDIA, которая опережает их в поддержке трассировки лучей.

Графические процессоры RDNA 4 от AMD будут оснащены улучшенной архитектурой трассировки лучей и будут использоваться в видеокартах нового поколения Radeon RX 8000 и приставке Sony PS5 Pro. Ожидается, что эти процессоры получат серьезные усовершенствования в движке трассировки лучей, который стал вызовом для AMD из-за опережения NVIDIA на целое поколение в этой области. Хотя AMD представила поддержку трассировки лучей в 2020 году с графическим семейством RDNA 2, NVIDIA уже представила ее в 2018 году с линейкой Turing. Новые изменения, внесенные в графические процессоры RDNA 4, могут значительно улучшить производительность трассировки лучей и позволить AMD более эффективно конкурировать с NVIDIA.

реклама

Также сообщается, что приставка Sony PS5 Pro также получит все преимущества улучшенной трассировки лучей. На рынке консолей ведется острая борьба между Microsoft и Sony за лучшие аппаратные характеристики и возможности. Консоль PS5 от Sony будет использовать собственный графический процессор RDNA с элементами графического процессора RDNA 4.

Предполагается, что графические процессоры RDNA 4 будут выпущены в начале 2025 года и включат два чипа - Navi 48 и Navi 44, также известные как GFX1201 и GFX1200. Официальное представление этих процессоров на рынке AMD ожидается после их дебюта. Это означает, что процессоры RDNA 4 будут доступны только через некоторое время после начала 2025 года.

Ожидается, что улучшенная трассировка лучей в графических процессорах RDNA 4 позволит AMD улучшить производительность и конкурировать с графическими процессорами NVIDIA последнего поколения.