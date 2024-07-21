Компилятор LLVM компании AMD больше не будет поддерживать набор инструкций 3DNow!, который был разработан для конкуренции с набором инструкций MMX от Intel в области мультимедийных и графических приложений.

Компилятор LLVM компании AMD больше не будет поддерживать набор инструкций 3DNow!. Этот набор инструкций был разработан для конкуренции с набором инструкций MMX от Intel и был впервые представлен в процессорах AMD K6-2. Он был предназначен для использования в мультимедийных и графических приложениях.

реклама

Набор инструкций AMD 3DNow! был совместим с архитектурой x86 и не требовал модификаций. Однако, со временем он устарел и был заменен расширениями SSE, которые были более функциональными. Отказ от поддержки 3DNow! происходит не только в компиляторе LLVM, но и в других компиляторах по всему миру. Набор инструкций 3DNow! был поддерживаем только на процессорах AMD, начиная с K6-2 и заканчивая семейством Bulldozer. Он не получил широкого распространения и был вытеснен более популярным набором инструкций SSE. Сейчас ни одна современная система не использует 3DNow!, поэтому удаление его поддержки в компиляторе LLVM является логичным шагом. В коде на Ассемблере все еще можно использовать 3DNow!, однако основные опции были удалены, что означает окончательное прекращение поддержки этого набора инструкций.