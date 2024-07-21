Компания miHoYo выпускает обновление 2.4 для своей популярной игры Honkai: Star Rail, которое выйдет 31 июля.

Компания miHoYo выпустит очередное обновление своей популярной игры Honkai: Star Rail версии 2.4, которое получило название "Finest Duel Under The Pristine Blue", 31 июля. В этом обновлении игроки отправятся в путешествие с экипажем "Астрального экспресса" в Сянчжоу Луофу, где они встретятся с новыми и старыми друзьями во время церемонии Wardance. В рамках этого события игроки смогут встретиться с персонажами, такими как Яньцин, генерал Фэйсяо и генерал Хуайян, известные как Коготь Мерлина и Пламенное сердце соответственно.

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В обновлении также появятся два новых персонажа - Юнли и Цзяоцюй. Юнли является внучкой генерала Пламенного Сердца Хуайяна и обладает интересными способностями, такими как состояние парирования и уникальная способность "Счетчик". Цзяоцю, представляющая делегатов Сяочжоу Яоцин, экспериментирует с алхимией и огнем, а также может накладывать на врагов уникальный дебафф под названием Ashen Roast.

Вместе с новыми персонажами в игре появится новая карта под названием "Кандальная тюрьма". Игроки смогут исследовать эту тюрьму, узнавая больше о зверствах, совершенных там самыми опасными преступниками. Чтобы попасть в эту зону, игрокам придется спуститься под воды Скалегорского водного ландшафта. Карта полна тайн и секретов, которые предстоит раскрыть игрокам.