OpenAI стремится сделать опыт использования ChatGPT максимально полным, чтобы конкурировать с другими моделями искусственного интеллекта

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта ChatGPT-4o mini, которая обладает более высокой производительностью и потребляет меньше энергии, чем предыдущие модели. Это позволит компании улучшить соотношение цены и качества и привлечь большую аудиторию. Компания уделяет большое внимание развитию своей платформы и победе над конкурентами в сфере искусственного интеллекта.

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GPT-4o mini заменит предыдущую модель GPT-3.5 Turbo и станет самой маленькой моделью ИИ. Ранее разработчики сталкивались с высокими расходами при использовании моделей OpenAI, поэтому легкие модели от других компаний стали популярными. Теперь, выпустив компактную и легкую модель, OpenAI повышает свой уровень и может превзойти другие модели.





По сравнению с конкурентными моделями, GPT-4o mini обладает высокой способностью понимать различные контексты и расширять область применения. Также она потребляет меньше энергии, что делает ее более энергоэффективной и экономичной. Эти особенности позволяют модели более эффективно выполнять сложные задачи.





OpenAI заявляет, что GPT-4o mini может превзойти ведущие небольшие языковые модели. Компания также планирует добавить поддержку аудио и видео в будущем. Новую модель могут использовать пользователи ChatGPT Free, Plus и Team, а корпоративным пользователям будет доступно в следующей неделе.