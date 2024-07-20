Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Blizzard рассказала о новом классе Spiritborn в Diablo IV
На официальной трансляции появились первые подробности о новом классе Spiritborn, который появится в расширении Vessel of Hatred для Diablo IV

Blizzard провела официальную трансляцию, на которой были раскрыты подробности о новом классе Spiritborn в Diablo IV. Спириты, родом из области Наханту, могут перемещаться между царством живых и царством духов, и их миссия заключается в поддержании гармонии между этими мирами. Однако опасность путешествия в царство духов делает его рекомендуемым только для старейшин. Духорожденные используют боевые искусства и могут вызывать Духов-хранителей на бой. В зависимости от Духа-хранителя меняется стиль нанесения урона.

реклама

Духорожденный будет обладать некоторыми уникальными способностями и стилями боя. К примеру, горилла будет обладать огромной силой и наносить урон тупым предметом, а сороконожка будет применять яд и удары открытыми ладонями. Класс также будет иметь маунта, который не является лошадью, и нескольких питомцев, таких как снежный барс Алькор и тигрица Наталья.

Spiritborn будет очень ловким и быстро атакующим классом, независимо от выбранного Духа-хранителя. Каждый Духорожденный будет иметь свои особенности и уникальные способности. Некоторые из них будут наносить урон огнем, другие - физическим уроном, ядом или молнией.

DLC Diablo IV: Vessel of Hatred выйдет 8 октября 2024 года.

#blizzard
+
Написать комментарий (0)
Седьмой сезон рейтингового режима Diablo II: Resurrected стартует 24 мая
Blizzard решила не проводить выставку BlizzCon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
7
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
+
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
Kia Sorento 2025 не подорожают
+

Популярные статьи

Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
53
Windows XP в 2024 году - Часть 2
2
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
10
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
147
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+

Сейчас обсуждают

AggroShkolyar
20:14
Да я изучил. В описании есть настройки и видеокарта, в игре все точно так же показано. Два абсолютно одинаковых ролика с точки зрения пруфанья настроек, но лгун почему-то я)))
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Джон Коннор
20:11
а с чего ты его лгуном называешь, если сам точно так же делаешь ))) Хуанг головного мозга? Или ты сам лжец?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Роман Avs
20:10
Что за бред. У меня rx580 отлично тянет. Она уровня 1060 так-то. И как раз 8гигов. Играется отлично
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
ЧatoБoт
20:10
Пусть не радуется, ведь это был не Трамп, а Вован с Лексусом.
Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с Трампом назвал его президентом
owzod
20:10
Проблемы? Ну давай я тебе бабла накину), но в свою Веру обращу). Там 300тыр. вообще за глаза туда обратно.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Джон Коннор
20:09
У него пукан горит просто, там Нвидиа головного мозга ))
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Легенда
20:09
целый день гамаю в эту игруху. хочу выбить супер бани. в даный момент фармлю ресурсы отмеченые красной стрелочкой.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
20:04
Так ты Топы поюзай) делов то, а так не поймешь) о чем мы тут говорим.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Руслан К
20:04
Ну, если они на ровном месте действительно столько словесного винегрета выдают, значит и рыло в пуху, и гадятся они до коликов. Это ХОРОШО!
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
owzod
20:02
Я то Уником) как не крути) а ты просто дебил).
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем