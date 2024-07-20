На официальной трансляции появились первые подробности о новом классе Spiritborn, который появится в расширении Vessel of Hatred для Diablo IV

Blizzard провела официальную трансляцию, на которой были раскрыты подробности о новом классе Spiritborn в Diablo IV. Спириты, родом из области Наханту, могут перемещаться между царством живых и царством духов, и их миссия заключается в поддержании гармонии между этими мирами. Однако опасность путешествия в царство духов делает его рекомендуемым только для старейшин. Духорожденные используют боевые искусства и могут вызывать Духов-хранителей на бой. В зависимости от Духа-хранителя меняется стиль нанесения урона.

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Духорожденный будет обладать некоторыми уникальными способностями и стилями боя. К примеру, горилла будет обладать огромной силой и наносить урон тупым предметом, а сороконожка будет применять яд и удары открытыми ладонями. Класс также будет иметь маунта, который не является лошадью, и нескольких питомцев, таких как снежный барс Алькор и тигрица Наталья.

Spiritborn будет очень ловким и быстро атакующим классом, независимо от выбранного Духа-хранителя. Каждый Духорожденный будет иметь свои особенности и уникальные способности. Некоторые из них будут наносить урон огнем, другие - физическим уроном, ядом или молнией.

DLC Diablo IV: Vessel of Hatred выйдет 8 октября 2024 года.