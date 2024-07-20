AMD представила новый 12-ядерный APU Ryzen AI 9 HX 370, который значительно опережает своих конкурентов

AMD представила свой новый 12-ядерный APU Ryzen AI 9 HX 370 «Strix», который оказался на 46% быстрее, чем процессор Ryzen 9 8945HS, и на 38% быстрее, чем Core Ultra 9 185H.

В тесте производительности Cinebench Ryzen AI 9 HX 370 показал значительный прирост многопоточной производительности по сравнению с другими процессорами, такими как Meteor Lake и Hawk Point. Ожидается, что первые ноутбуки с Ryzen AI 300 поступят в продажу в конце месяца.

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Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365 являются основными чипами семейства Ryzen AI 300. Эти процессоры предлагают 12 ядер и 24 потока, а также высокие тактовые частоты до 5,1 ГГц и iGPU Radeon 890M с 16 вычислительными блоками или 1024 ядрами. Ryzen AI 9 HX 370 также обладает 36 МБ кэша (24 МБ L3 + 12 МБ L2).

По сравнению с предыдущим флагманом, Ryzen 9 8945HS, новый процессор предлагает на 50% больше ядер/потоков, на 33,3% больше вычислительных блоков и в 3,12 раза больше производительности NPU.

В тестах производительности, проведенных в Cinebench R23, Ryzen AI 9 HX 370 показал результаты: 23 302 балла в многоядерных тестах и 2010 баллов в одноядерных. В многоядерных тестах APU Strix опережает Hawk Point на 44% и Meteor Lake на 38%. В одноядерных тестах наблюдается 14-процентный прирост по сравнению с Hawk Point и 9-процентный - с Meteor Lake.

Однако для получения такой производительности важно учесть мощность и охлаждение процессора. Не указаны предельная мощность, TDP и ноутбук, на котором проводились тесты. Предполагается, что это высококлассный ноутбук с надлежащим охлаждением. Ryzen AI 9 HX 370 может масштабироваться от 15 Вт до 54 Вт, что делает его энергоэффективным процессором.