Последний APK Teardown намекает на то, что Samsung может включить функцию спутниковой связи в свою линейку Galaxy S25

Некоторое время назад Apple произвела фурор своей функцией экстренной спутниковой связи SOS для iPhone 14 и своими планами охватить более обширные территории, причем услуги будут доступны бесплатно еще в течение одного года. Google, как говорят, последовала примеру технологического гиганта из Купертино, готовясь предложить спутниковый SOS для своих телефонов Pixel.

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Ранее было известно, что Samsung присоединится к другим крупным компаниям, работая над аналогичной функцией для своих телефонов Galaxy. Только недавно появился намек на возможность появления этой функции на флагманских устройствах. Тогда как Apple представила возможность спутниковой связи в 2022 году для своей последней линейки iPhone, что вызвало ажиотаж среди технологического сообщества и подтолкнуло другие компании к расширению поддержки спутниковой связи.

Слухи о том, что Samsung представит функцию обмена экстренными сообщениями через спутник для своей серии Galaxy S, ходят уже давно. Однако предположения не оправдались, поскольку Galaxy S23 и S24 были выпущены без этой функции. Недавний APK может дать подсказку о разрабатываемой возможности, которая может появиться в ближайшее время. Учитывая текущую информацию, похоже, что Samsung не забыла о своем плане по внедрению спутниковой связи в свою экосистему. Пока неясно, какие именно устройства Galaxy получат эту функцию.