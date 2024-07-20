Apple пришлось переосмыслить, как использовать iPad и его аксессуары, чтобы создать лучшее приложение

Компания Apple выпустила приложение-калькулятор для iPad в рамках обновления iPadOS 18, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Руководители компании поделились подробностями о новых функциях Math Notes и Smart Script, которые позволяют пользователям писать математические заметки и улучшать свой почерк.

Math Notes использует машинное обучение и распознавание почерка, чтобы решать математические задачи, превращая рукописные заметки в ответы. При этом, Smart Script предназначен для улучшения качества почерка, выравнивания и сглаживания текста, а также предлагает автозамену и проверку орфографии. Обе функции уникальны для iPad и специально разработаны с учетом возможностей устройства, таких как Apple Pencil.

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Руководители Apple отмечают, что их целью при создании приложения-калькулятора было создание лучшего в своей категории на любом устройстве. Компания провела серьезные исследования и использовала продвинутые модели машинного обучения, чтобы достичь этой цели. Они подчеркивают, что приложение работает плавно и быстро, а с течением времени оно будет улучшаться, оптимизируя почерк пользователя и предлагая лучшие варианты заметок.

Компания Apple также отмечает, что функции Math Notes и Smart Script доступны не только на iPad, но и на других устройствах, совместимых с iPadOS 18. Однако некоторые функции, основанные на искусственном интеллекте, будут доступны только на iPad Pro. Apple зарезервировала эти функции и планирует выпустить их позже.