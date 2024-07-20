Компания MSI представила прошивку AGESA 1.2.0.0a BIOS для своих материнских плат AM5, которая поддерживает новые функции процессоров AMD Ryzen 9000. Обновление BIOS включает поддержку трех новых функций: Curve Shaper, EXPO OPP и EXPO On-The-Fly. Материнские платы MSI AM5 получили новую прошивку, а остальные модели будут получать обновление в ближайшее время. Новые функции, связанные с настройкой памяти и разгоном, позволяют легко настраивать память и достигать максимальной производительности.
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EXPO On-The-Fly предоставляет пользователю возможность настраивать память через операционную систему, что экономит время и усилия. OPP Optimized Platform Profile позволяет получить максимальный потенциал производительности модулей памяти, включая поддержку DDR5-6000. Функция Curve Shaper позволяет максимизировать степень понижения напряжения процессора через выборочное добавление или удаление базовых кривых напряжений.
Прошивка AGESA 1.2.0.0a BIOS будет доступна для 10 моделей материнских плат серии 600, а обновление для остальных моделей будет выпущено позже. Это обеспечит поддержку новых функций процессоров AMD Ryzen 9000 и обеспечит максимальную стабильность при их использовании. Кроме того, в сентябре компания MSI планирует выпустить материнские платы серии 800, которые уже изначально будут совместимы с новыми процессорами Ryzen 9000 Zen 5.