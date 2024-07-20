AGESA 1.2.0.0a BIOS поддерживает новые функции процессоров AMD Ryzen 9000.

Компания MSI представила прошивку AGESA 1.2.0.0a BIOS для своих материнских плат AM5, которая поддерживает новые функции процессоров AMD Ryzen 9000. Обновление BIOS включает поддержку трех новых функций: Curve Shaper, EXPO OPP и EXPO On-The-Fly. Материнские платы MSI AM5 получили новую прошивку, а остальные модели будут получать обновление в ближайшее время. Новые функции, связанные с настройкой памяти и разгоном, позволяют легко настраивать память и достигать максимальной производительности.

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EXPO On-The-Fly предоставляет пользователю возможность настраивать память через операционную систему, что экономит время и усилия. OPP Optimized Platform Profile позволяет получить максимальный потенциал производительности модулей памяти, включая поддержку DDR5-6000. Функция Curve Shaper позволяет максимизировать степень понижения напряжения процессора через выборочное добавление или удаление базовых кривых напряжений.

Прошивка AGESA 1.2.0.0a BIOS будет доступна для 10 моделей материнских плат серии 600, а обновление для остальных моделей будет выпущено позже. Это обеспечит поддержку новых функций процессоров AMD Ryzen 9000 и обеспечит максимальную стабильность при их использовании. Кроме того, в сентябре компания MSI планирует выпустить материнские платы серии 800, которые уже изначально будут совместимы с новыми процессорами Ryzen 9000 Zen 5.