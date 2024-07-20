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ddr22
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
Компания Cellebrite продает инструменты для разблокировки заблокированных смартфонов и передачи полученных данных правоохранительным органам.

Компания Apple упорно стремится к тому, чтобы ее устройства, в частности iPhone, было сложно взломать, даже если это делают такие известные компании, как Cellebrite, израильская компания, специализирующаяся на цифровых исследованиях, которая специализируется на инструментах, предназначенных для разблокировки смартфонов. Благодаря информации, раскрытой в утечке документов, iPhone с iOS 17.4 и выше не могут быть разблокированы Cellebrite. 

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Учитывая, что iOS 18 была недавно представлена в рамках презентации Apple WWDC 2024, вполне вероятно, что большинство владельцев iPhone установили какую-то версию iOS 17. Для тех, кто не знает, Cellebrite производит наборы, единственной целью которых является взлом заблокированных смартфонов для получения доступа к их личным данным и продажи правоохранительным органам и другим компаниям, которые, по мнению охранной фирмы, будут использовать это оборудование в рамках закона. Для этого она обнаруживает уязвимости в iOS и Android, которые Apple и Google в итоге находят и устраняют. Как выяснили 404 Media, матрица поддержки iOS от Cellebrite не способна разблокировать iPhone под управлением iOS 17.4 и выше. 


Как и следовало ожидать, огромный процент текущих и старых поколений iPhone работает под управлением iOS 17.4. MacRumors сообщает, что по собственным данным Apple за июнь 2024 года, 77 процентов всех iPhone работают под управлением той или иной версии iOS 17. В просочившихся документах также говорится, что Cellebrite недавно добавила поддержку iPhone XR и iPhone 11 под управлением iOS 17.1 в iOS 17.3.1. Однако для серии iPhone 12 с той же версией iOS статус Cellebrite в настоящее время гласит: «Скоро будет». Однако взломать не только iPhone, но и Android-смартфоны становится все сложнее: по дополнительной информации, компании не удается проникнуть в систему безопасности Google Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8 в выключенном состоянии. Похвально, что Apple упорно делает свои iPhone мучительно болезненными для взлома, но и Cellebrite не отстает от высоких амбиций технологического гиганта в области безопасности, однако этот разрыв еще предстоит существенно преодолеть.

#cellebrite
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