Это связано с отсутствием хитовых игр и снижением интереса к консолям.

Великобритания - не единственный рынок, где наблюдается резкое падение, в Европе также наблюдается значительный спад покупок консолей, особенно Xbox. В первой половине финансового года в Великобритании продажи видеоигр упали на 30 %. Многие знали, что борьба будет более напряженной, поскольку в первой половине 2024 года было не так много хитовых игр по сравнению с 2023 годом. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией розничных продавцов развлечений, продажи как физических, так и цифровых видеоигр упали на 29,4 %. Несмотря на резкое падение продаж, продажи видеоигр все равно значительно превышают продажи музыки, которая включает в себя виниловые пластинки, компакт-диски и файлы для скачивания.

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Эти продажи не учитывают потоковое воспроизведение музыки. Несмотря на относительно низкий уровень продаж музыки, они выросли на 7,9 % за год и достигли 163,8 млн фунтов стерлингов. Продажи физических игр упали на 40 % за год до 111,7 млн фунтов стерлингов, а цифровые загрузки упали на 23 % до 263,9 млн фунтов стерлингов. Падение продаж может быть вызвано многими факторами, в том числе тем, что видеоигры слишком дороги для многих людей. Кроме того, цифровые игры зачастую дешевле, и их можно купить на сторонних сайтах со значительной скидкой.

"Первая половина года была тяжелой для игрового бизнеса из-за отсутствия громких релизов, но мы с оптимизмом смотрим на вторую половину, традиционное время для выхода блокбастеров", - говорит исполнительный директор Ассоциации розничных продавцов развлечений Ким Бэйли. Во второй половине года должны выйти такие игры, как ремейк Silent Hill 2, Super Mario Party Jamboree, Call of Duty: Black Ops 6 и Assassin's Creed Shadows, поэтому продажи видеоигр могут снова возрасти.



