Японская компания Capcom не смогла получить прибыль от запуска игры Resident Evil 7 на платформе iOS.

В 2017 году Capcom представила Resident Evil 7 для различных платформ. Игра была хорошо принята многими изданиями. К сожалению, этот успех не привел к стремительному росту продаж игры Capcom на платформе iOS от Apple: по последним данным, компания даже не преодолела отметку в 30 000 долларов.

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На данный момент iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max являются единственными устройствами Apple, поддерживающими iOS и способными запускать такие AAA-игры, как Resident Evil 7, благодаря чипсету A17 Pro. К сожалению, не так много владельцев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max глубоко прониклись идеей Apple: Mobilegamer сообщает, что Resident Evil 7 продалась тиражом менее 2000 копий. По данным Appmagic, игру скачали и попробовали бесплатно более 83000 раз, но Capcom заработала всего $28140. В эту сумму не входит 30-процентная плата Apple за платформу, так что общая сумма, которую Capcom получит, будет еще меньше.

Причин отсутствия привлекательных финансовых показателей продаж может быть несколько. Во-первых, Resident Evil 7 уже семь лет, а это значит, что те, кто хотел поиграть в игру, могли уже сделать это на других устройствах, например, на игровых компьютерах или консолях. Во-вторых, для Resident Evil 7 требуется около 25 ГБ свободного места на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что для большинства владельцев может оказаться непосильной задачей. Кроме того, Apple необходимо расширить поддержку игр на менее дорогих устройствах.