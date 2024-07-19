Процессоры Intel Arrow Lake и Panther Lake будут иметь повышенный температурный предел в 105°C по сравнению с 100°C у процессоров Raptor Lake.

Intel Arrow Lake - это новое поколение процессоров от Intel, которые обладают повышенной температурой и номинальной мощностью по сравнению с предыдущим поколением Raptor Lake. Arrow Lake будет доступен в различных платформах, включая высокопроизводительные настольные ПК, ноутбуки и маломощные модели. Особенностью этих процессоров будет повышенный температурный предел или TJMax, который составляет 105°C по сравнению с 100°C у Raptor Lake. TJMax - это безопасный предел, после которого процессор снижает тактовую частоту для сохранения целостности и предотвращения повреждения кремния.

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Однако, процессоры Lunar Lake будут иметь дизайн с пределом TJMax в 100°C. Увеличение температурного предела может быть связано с использованием технологического узла TSMC N3B и более высокой плотностью. Однако, некоторые производители плат, такие как MSI, предлагают возможность установки предела TJMax за пределы официального рейтинга до 115°C.