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ddr22
У процессоров Intel Arrow Lake допустимая рабочая температура составляет 105°C
Процессоры Intel Arrow Lake и Panther Lake будут иметь повышенный температурный предел в 105°C по сравнению с 100°C у процессоров Raptor Lake.

Intel Arrow Lake - это новое поколение процессоров от Intel, которые обладают повышенной температурой и номинальной мощностью по сравнению с предыдущим поколением Raptor Lake. Arrow Lake будет доступен в различных платформах, включая высокопроизводительные настольные ПК, ноутбуки и маломощные модели. Особенностью этих процессоров будет повышенный температурный предел или TJMax, который составляет 105°C по сравнению с 100°C у Raptor Lake. TJMax - это безопасный предел, после которого процессор снижает тактовую частоту для сохранения целостности и предотвращения повреждения кремния.

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 Однако, процессоры Lunar Lake будут иметь дизайн с пределом TJMax в 100°C. Увеличение температурного предела может быть связано с использованием технологического узла TSMC N3B и более высокой плотностью. Однако, некоторые производители плат, такие как MSI, предлагают возможность установки предела TJMax за пределы официального рейтинга до 115°C.

#intel arrow lake
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