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ddr22
Стартап Quinas Technology получил финансирование для начала массового производства памяти UltraRAM
Эта технология памяти, разработанная учеными из университетов Ланкастера и Уорика, предлагает возможность хранения большего объема данных и имеет высокую степень надежности с 10 миллионами циклов перезаписи и сроком хранения данных более 1000 лет.

Quinas Technology, стартап британской полупроводниковой компании IQE, получил финансирование для начала массового производства передовой памяти UltraRAM. UltraRAM - это технология памяти, разработанная специалистами из университетов Ланкастера и Уорика в Великобритании. Она использует преимущества стандартов DRAM и NAND для создания продукта высокого класса. По сравнению с традиционными решениями, UltraRAM хранит гораздо больше данных и рассчитана на 10 миллионов циклов перезаписи, сообщает Quinas Technology. Кроме того, стандарт может хранить данные более 1 000 лет, не получая при этом питания, поэтому UltraRAM привлекла к себе пристальное внимание рынка.

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Чтобы продвинуться вперед с UltraRAM, компания Quinas Technology получила финансирование в размере 1,1 миллиона фунтов стерлингов от Innovate UK. Единственная цель - довести стандарт памяти от тестирования до массового производства. Участники проекта стремятся увеличить размер пластин UltraRAM с 3 до 6 дюймов с помощью таких методик, как парофазная эпитаксия на основе металлоорганических соединений (MOVPE). 

В UltraRAM используются три различных слоя из материалов, которые позволяют электронам задерживаться внутри себя. Чтобы управлять потоком электронов, в UltraRAM используются электроды, расположенные вокруг слоев. Поскольку для управления потоком электронов используются определенные энергетические уровни, это позволяет минимизировать износ ячейки памяти и увеличить количество циклов записи по сравнению с традиционными технологиями памяти. Благодаря ловушкам электронов показатели хранения данных в UltraRAM значительно выше. UltraRAM действительно является многообещающей технологией, но из-за сложностей проектирования и отсутствия соответствующего оборудования стандарт еще не достиг массового производства.

#ultraram
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