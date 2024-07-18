Компания Apple представила новый цвет для своей умной колонки HomePod Mini.

Apple выпустила HomePod mini в новом полуночном цвете, который заменит существующий вариант Space Gray для умных колонок. Мини-версия, цена которой составляет всего 99 долларов, будет иметь те же функции и не претерпит никаких других изменений, но новый вариант цвета заменит аналогичный старый. Apple только что представила новый цвет Midnight для HomePod mini, заменив им классический Space Gray. Хотя оба цвета выглядят более или менее одинаково, добавленный сейчас тон имеет более темный синий оттенок. Когда HomePod только появился на рынке, он был доступен только в двух цветах, но позже было добавлено больше цветовых вариантов. Мини-динамик по-прежнему доступен в желтом, синем, оранжевом и белом цветах.

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Ожидается, что Apple выпустит новую линейку iPhone 16 в ближайшие месяцы, и, судя по всему, анонс будет включать в себя множество деталей, касающихся новых устройств.