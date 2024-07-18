NVIDIA готовит к выпуску новый флагманский графический процессор серии GeForce RTX 50 для рынка Китая

NVIDIA готовит еще один вариант D, RTX 5090D, для Китая, который станет флагманской видеокартой серии GeForce RTX 50 в этом регионе. В прошлом году сообщалось о том, что NVIDIA готовит экспортный флагманский GPU для Китая, чтобы удовлетворить потребности геймеров-энтузиастов. Эта видеокарта была подтверждена как GeForce RTX 4090D и представлена в конце 2023 года, а в продажу поступит в 1 квартале 2024 года.

реклама

Теперь, похоже, NVIDIA готовит для Китая новую флагманскую видеокарту в семействе GPU следующего поколения GeForce RTX 50. Слух исходит от @hongxing2020, который написал, что видеокарта NVIDIA нового поколения 90D будет готова к выпуску в начале 2025 года. В качестве даты выхода упоминается январь, хотя нельзя точно сказать, будет ли это анонс или розничная продажа. Это также позволяет предположить, что NVIDIA может выпустить стандартные графические процессоры GeForce RTX 50 Blackwell Gaming к январю 2025 года. Многое еще предстоит узнать, но китайские геймеры должны почувствовать облегчение, узнав, что и они получат энтузиастов с Blackwell.

Графические процессоры серии D от NVIDIA имеют рейтинг TPP (Total Processing Power) ниже 4800 баллов. Оригинальная RTX 4090 превышала этот предел, поэтому NVIDIA прекратила поставки видеокарты китайским партнерам и предоставила им новый GPU в виде RTX 4090D. GeForce RTX 4090D от NVIDIA имеет урезанные характеристики, но его графическая производительность находится в пределах 90-95% от оригинальной модели. Уменьшение характеристик позволило снизить TPP ниже 4800, что делает его соответствующим правилам экспорта из США в Китай.