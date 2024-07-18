Первые упоминания о разработке устройства появились в феврале 2023 года, а официальное заявление о запуске было сделано только в июле 2024 года.

На Galaxy Unpacked 2024 компания представила множество устройств, главными из которых стали новые возможности искусственного интеллекта, новейшая серия складных устройств, а также новая категория смарт-колец, в которую Samsung вошла впервые. На мероприятии ТМ Ро объявила, что платформа расширенной реальности (XR) находится в разработке и может выйти уже в этом году. В то время как эта новость вызвала шумиху в технологическом сообществе, недавний отчет дает больше информации о гарнитуре Android XR и ее возможном запуске.

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На выставке Unpacked 2024 пользователям был представлен тизер о платформе расширенной реальности XR, которая находится в разработке уже некоторое время и будет выпущена в этом году. Первые упоминания о разработке устройства смешанной реальности появились в феврале прошлого года, когда компания упомянула о возможности сотрудничества с Qualcomm и Google для выпуска гарнитуры XR. И только 10 июля сделано официальное заявление о запуске платформы в этом году. Согласно отчету Business Insider, стали известны внутренние сроки выпуска гарнитуры Android XR на базе Qualcomm и Samsung. Версия для разработчиков может выйти в октябре этого года, а потребительская версия появится в начале 2025 года.

Гарнитура под кодовым названием Moohan будет использовать новое AR-программное обеспечение Google и станет аналогом Apple Vision Pro. Изначально гарнитура должна была выйти в первом квартале этого года, поскольку Vision Pro вызвала немалую волну в феврале, но компания посчитала, что устройство еще не полностью готово к выпуску, и дата неоднократно переносилась.