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ddr22
Создатели Warframe столкнулись с массовым сбоем процессоров Intel 14-го и 13-го поколений
Чтобы уменьшить возникновение сбоев, пользователи установили рекомендованное обновление BIOS от Intel, что помогло решить проблему.

Создатели игры Warframe провели исследование и обнаружили, что процессоры Intel 14-го и 13-го поколений являются причиной серьезных сбоев и нестабильности в игре. Эти проблемы с процессорами от Intel выходят за рамки отдельных сообществ и стали известны всему игровому сообществу. Разработчики Warframe сообщили, что игра часто зависала и вылетала при выполнении самых простых действий, таких как запуск и выполнение миссий. После анализа отчетов было выяснено, что сбои происходят, когда графический драйвер интенсивно работает на всех ядрах процессора. Разработчики предположили, что проблема может быть связана с питанием процессора и вспомнили об отчете Intel, в котором упоминалось об обновлении BIOS. Исследование показало, что проблемы с кодом ошибки nvgpucomp64.dll, которая, вероятно, возникает при повышенном энергопотреблении процессора, в основном возникают на процессорах Intel Core i9-13900K, i9-14900K и i9-14900KF.

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Сотрудники Warframe также столкнулись с проблемой кода ошибки и смогли установить, что она связана с интенсивной работой графического процессора на всех ядрах процессора Intel. Чтобы уменьшить возникновение сбоев, пользователи установили рекомендованное обновление BIOS от Intel, что помогло решить проблему. В настоящее время разработчики игры советуют пользователям не беспокоиться о процессоре Intel, если он работает нормально. В случае возникновения кода ошибки, разработчики обещают исправить проблему в ближайшем будущем.

Это уже не первая проблема, связанная с процессорами Intel. Ранее основатель студии Alderon Games призвал пользователей использовать альтернативные процессоры, такие как AMD, чтобы избежать сбоев в играх и нестабильной работы. Возможно, такая ситуация станет причиной недоверия пользователей к продукции Intel и будет способствовать росту популярности AMD.

#warframe
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Warframe теперь доступна для загрузки на iPhone и iPad
Высокий TDP Intel Core 13-го и 14-го поколений вызывает падение драйвера NVIDIA в 96% случаев
Разработчики Warframe заявили, что более 80 % сбоев игры происходят на ПК с топовыми CPU Intel
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