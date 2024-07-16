Exynos 2500, как утверждают источники, превосходит Apple A15 Bionic по эффективности и работает на более высокой тактовой частоте.

Компания Samsung продолжает разработку процессора Exynos 2500, несмотря на предыдущие слухи о трудностях с низким выходом продукции по 3-нм техпроцессу GAA. Однако новые сообщения указывают на прогресс в работе над Exynos 2500. Прототипная версия процессора может работать на более высоких частотах и быть более энергоэффективной, чем Apple A15 Bionic. Samsung провела форумы, на которых руководители компании заверили о стабильном выходе и производительности 3-нм техпроцесса GAA. Важно отметить, что Exynos 2500 достигает тактовой частоты 3,20 ГГц, что позволяет повысить производительность процессоров. Однако, чтобы достичь энергоэффективности на уровне Apple A15 Bionic, возможно, потребуется снижение тактовых частот.

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Также по слухам сообщается, что первые тесты Exynos 2500 показали лучшие результаты по сравнению с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Наличие 10-ядерного процессорного кластера может привести к повышенному энергопотреблению, и Samsung может столкнуться с проблемой улучшения энергоэффективности процессора, если будет придерживаться данной конфигурации. Несмотря на это, Samsung, вероятно, продолжит работу над Exynos 2500, чтобы его выпуск состоялся в ближайшие месяцы.

Для тех, кто сомневается в появлении Exynos 2500, важно отметить, что Samsung уже выпустила Exynos W1000 для своих смарт-часов и использовала 3-нм техпроцесс GAA для его массового производства. Это может служить подтверждением, что у компании есть надежда на создание Exynos 2500.