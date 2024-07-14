Пользователи смогут наслаждаться всеми функциями устройства по цене его покупки - 399 долларов

Samsung представила свой новый продукт - Galaxy Ring, смарт-кольцо, ориентированное на здоровье, на выставке Unpacked 2024. Устройство предлагает функции для контроля сердечного ритма, сна, активности и даже температуры тела.

В отличие от своего конкурента - Oura Ring, Samsung не планирует использовать модель подписки для разблокировки дополнительных функций. Вместо этого, Galaxy Ring будет продаваться по цене $399 с бесплатным доступом ко всем возможностям. Это позволит пользователям наслаждаться всеми функциями устройства без дополнительных расходов.

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Galaxy Ring имеет легкую и удобную титановую конструкцию, что позволяет носить его весь день. Устройство использует технологию Galaxy AI для предоставления большего уровня персонализации. Это помогает пользователям контролировать свое здоровье еще более эффективно. Кроме того, Galaxy Ring защищен юридически, чтобы предотвратить возможные нарушения патентов со стороны конкурентов.

Такой подход к продаже Galaxy Ring по безлимитной модели без подписки может стать преимуществом для Samsung перед конкурентами в сфере смарт-колец. Без необходимости дополнительных финансовых затрат пользователи получают доступ к полному функционалу устройства. Это может привлечь больше пользователей, особенно тех, кто заинтересован в контроле своего здоровья.

Galaxy Ring было предварительно анонсировано и вызвало большой интерес у пользователей и технологических энтузиастов. У многих возникали вопросы о возможности подписки для разблокировки функций, но Samsung отказалась от этой модели. Вместо этого, компания стремится предоставить наиболее полные и удобные решения для здоровья с минимальными затратами для пользователей.