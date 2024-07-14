Сфера Лас-Вегаса, которая стала достопримечательностью города, использует 150 графических процессоров RTX A6000 от NVIDIA

Kультовая сфера Лас-Вегаса работает на 150 графических процессорах NVIDIA RTX A6000, каждый из которых имеет более 10 000 ядер и 48 ГБ памяти. Всего в сфере используется 1 612 800 ядер, 7200 ГБ памяти GDDR6 и 45 000 Вт энергопотребления, если все GPU работают на максимальной мощности. Сфера, которая занимает площадь около 750 000 квадратных футов, оснащена множеством светодиодов, используемых для питания различных эффектов и отображения смайликов, которые следят за движением. Внутри и снаружи сферы установлено 16 16K дисплеев и 1,2 миллиона программируемых светодиодов.

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NVIDIA Sphere является новым видом развлекательной среды в Лас-Вегасе и сравнивается с такими легендарными круглыми площадками, как римский Колизей и шекспировский театр "Глобус". Он завораживает зрителей потрясающими светодиодными дисплеями и проводит различные мероприятия, включая концерты, резиденции артистов и знаковые события. Sphere получила признание и стала одним из лучших изобретений 2023 года по версии TIME. Реализация этого проекта стала возможна благодаря опыту и инновациям, осуществленным компанией NVIDIA, которая тесно сотрудничала с командой разработчиков Sphere, чтобы реализовать передовые технологии отображения.

Все 150 графических процессоров NVIDIA RTX в сфере связаны между собой с помощью современных средств подключения, включая BlueField DPU и сетевые карты ConnectX-6 Dx. Для управления дисплеями применяются программные технологии, такие как DOCA Firefly Service и NVIDIA Rivermax Software. Такое использование графических процессоров в нетрадиционных проектах является интересным направлением развития, и ожидается, что NVIDIA RTX GPU будут использоваться и в других сферах и структурах.



