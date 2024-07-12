Утечка информации о процессоре Ryzen 9 9950X компании AMD позволила узнать о его основных характеристиках и производительности

Утечка информации о 16-ядерном процессоре Ryzen 9 9950X от AMD, флагмане Zen 5, позволяет рассмотреть его производительность с новой стороны. Данный процессор является флагманским предложением от AMD, оснащен двумя CCD Zen 5 и одним IOD. Он имеет 16 ядер, 32 потока, базовую тактовую частоту 4,3 ГГц и максимальную тактовую частоту до 5,7 ГГц. Также он обладает 80 МБ кэша и имеет TDP 170 Вт. В бенчмарке была использована одноканальная конфигурация памяти, что может снизить производительность.

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По результатам Geekbench 6, процессор Ryzen 9 9950X получил 3359 баллов в одноядерном и 20 550 баллов в многоядерном тестах. По сравнению с предыдущей моделью Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 9950X показал небольшой прирост производительности в одноядерных тестах (14%) и многоядерных тестах (7%). Однако по сравнению с 12-ядерным процессором Ryzen 9 9900X, 16-ядерный чип проигрывает немного в одноядерных тестах, но превосходит его на 4% в многоядерных тестах.

Сравнивая с процессорами Intel Core i9-14900KS и Core i9-14900K, Ryzen 9 9950X показывает лучшие результаты в одноядерных тестах, но немного уступает 14900KS и приближается к 14900K. Однако ожидается, что результаты процессора Ryzen 9 9950X должны превзойти 14900K, поэтому рекомендуется дождаться новых результатов и обзоров, которые появятся в конце месяца.

Процессор Ryzen 9 9950X от AMD представляет собой мощный многопоточный чип, основанный на архитектуре Zen 5. Ожидается, что он предложит впечатляющую игровую производительность по сравнению с предыдущими моделями и Intel Core i9, при этом обеспечивая высокую эффективность. Ryzen 9 9950X и другие процессоры Ryzen 9000 Zen 5, включая 16-ядерный Ryzen 9 9950X, будут доступны на платформе AM5 в конце месяца.