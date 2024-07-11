На фотографиях представлен прототип iPhone 15 Pro Max с тактильными кнопками, который не вышел в продажу

На фотографиях представлен прототип iPhone 15 Pro Max с тактильными кнопками, однако этот аппаратный дизайн не был использован в коммерческих моделях. Вместо этого, ожидается, что такая функция появится в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Прототип был снят на стадии Engineering Validation Test (EVT), на которой проверяется соответствие прототипа требованиям и спецификациям пользователя. Прототип этой модели iPhone 15 Pro Max получил кодовое название "Veyron" и уникальный идентификатор D84. Он работает на сборке InternalUI iOS 17, используемой на этапе разработки и тестирования. Возможно, что на более поздней стадии разработки, Design Validation Test (DVT), тактильные кнопки были заменены механическими. Однако, внешне iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, вероятно, не отличаются от розничных версий.

Кнопка Action, которая также появилась в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, претерпела изменения в процессе разработки, но визуально не отличается от кнопки, используемой в коммерческих моделях. При запуске серии iPhone 16 в этом году, тактильные кнопки могут быть дополнены кнопкой Capture, что станет интересным изменением. Владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, возможно, захотят обновить свои устройства на преемников, если Apple добавит в них новые функции.

Изображения прототипа iPhone 15 Pro Max с тактильными кнопками предоставил коллекционер прототипов iPhone, возможно, чтобы продемонстрировать изменения в аппаратном дизайне перед выпуском новой модели.