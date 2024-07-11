Анонсировано сотрудничество Overwatch и Transformers

В Overwatch 2 появится новая коллаборация, в которой вы сможете увидеть своих любимых героев в образе трансформеров. В игру будет введено всего несколько скинов. Если эти скины вам неинтересны, в игре также появятся коллекционные предметы трансформеров, которые можно будет получить в ограниченное время.

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Скин Бамблби Бастиона просто очарователен: вы увидите, как он превращается из яркого желтого робота в крошечный автомобиль. Он идеально подойдет любому фанату "Трансформеров", который хочет придать своему главному герою новый облик. Иллари выглядит очаровательно в образе Арси в розовом и белом цветах. Очень уместно видеть Райнхарда в образе Оптимуса Прайма, и скин идеально подходит для искателя справедливости.





Если эти скины кажутся вам чем-то интересным, вы можете приобрести Overwatch x Transformers Mega Bundle, собрав все коллекционные предметы и скины. Предположим, вы хотите увидеть больше этих героев в образе ваших любимых трансформеров. Blizzard выложила комикс, в котором рассказывается о том, как возник союз между героями Overwatch и автоботами-трансформерами и как Раматтре удалось связаться с десептиконами, обнаружившими альтернативную вселенную Overwatch. Раматтре предложили столько кибертронских технологий, сколько ему было нужно, и даже больше. Разумеется, автоботы узнали о планах десептиконов посеять хаос и впервые объединились с героями Overwatch, чтобы остановить разрушение мира.