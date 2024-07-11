Чипы Apple серий A17 Pro и M3 основаны на 3-нм архитектуре TSMC и обеспечивают повышенную вычислительную и графическую производительность

Компания TSMC, поставщик чипов для Apple, собирается начать пробное производство 2-нм чипов на следующей неделе. Это поможет обеспечить стабильный объем производства перед массовым производством. Чипы серий A17 Pro и M3 в основе используют 3-нм архитектуру TSMC, которую компания представила в прошлом году. Они обладают повышенной вычислительной и графической производительностью. Также ожидается выпуск новых моделей iPad Pro с использованием чипа M4. Оба эти чипа основаны на той же ноде производства, что и чипы A17 Pro и M3, но имеют некоторые улучшения в производительности и энергоэффективности.

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Сравнительно новый чип M4 имеет небольшое улучшение производительности и эффективности по сравнению с чипом M3 на базе 3-нм техпроцесса. Ожидается увеличение производительности на 10-15% и снижение энергопотребления на 30% по сравнению с текущими чипами. Такие улучшения будут важны для ноутбуков и iPad. Аналогичный прирост производительности можно ожидать и от чипа A18 Pro в линейке iPhone 17 Pro.





На данный момент чипы находятся на начальной стадии тестирования, и TSMC может потребоваться время для полного просчета. Если возникнут проблемы с чипами или производственным процессом, это может привести к задержке в поставках для Apple. Планы TSMC постоянно обновляются, и в данный момент они работают над обеспечением стабильных объемов производства.





Apple является самым крупным клиентом TSMC, и для поставщика важно получить максимальное количество заказов на 2-нм чипы. Планируется, что первыми устройствами с использованием этих чипов будут iPhone 17, а затем они перейдут на модели MacBook Pro.







