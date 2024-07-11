Эти процессоры являются гибридными платформами с E-ядрами и P-ядрами

Команда Intel по работе с Linux приступила к реализации возможностей мониторинга производительности для процессоров следующего поколения Arrow Lake и Lunar Lake, что еще на один шаг приближает их к внедрению. С точки зрения PMU, Lunar Lake и Arrow Lake похожи на предыдущее поколение Meteor Lake. Оба представляют собой гибридные платформы с E-ядрами и P-ядрами. Основные отличия заключаются в следующем: - E-ядро поддерживает 3 новых фиксированных счетчика - P-ядро поддерживает обновленный формат источника данных PEBS - больше счетчиков GP (обновленная таблица ограничений событий) - новый архитектурный мониторинг производительности V6 (новые Perfmon MSRs aliasing, umask2, eq). - Новый формат PEBS V6 (группа моментального снимка счетчиков) - Новый режим очистки метрик RDPMC

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Новый PMU теперь включает три фиксированных счетчика для мониторинга производительности для встроенных E-ядер, в то время как P-ядра теперь будут оснащены PEBS (Performance Event Sampling), который записывает подробную информацию об инструкциях ветвления, выполняемых процессором. Это позволяет увеличить уровень ветвления процессора, выявить любое потенциальное узкое место или неправильное предсказание. Хотя патч не принес ничего существенного, он показывает, что устранение неполадок станет более эффективным с появлением новых архитектур. С Linux 6.11, дебют которого ожидается к сентябрю, процессоры Intel смогут использовать расширенные возможности. Дебют процессоров Intel Lunar Lake ожидается в сентябре, а линейка Arrow Lake - в октябре.